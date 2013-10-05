فيديو - رونالدو يخاطب السلطات الأمريكية للإفراج عن مشجع

أرسل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد خطابا بخط يده إلى جهات التحقيق في فلوريدا من أجل الإفراج عن مشجع اقتحم مباراة تشيلسي الودية لاحتضانه.

وكان الطالب الكندي رونالد جوركا قد اقتحم ملعب مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي الودية في الولايات المتحدة الأمريكية أغسطس الماضي، من أجل مصافحة رونالدو.

ويواجه جوركا العديد من الاتهامات من جانب السلطات الأمريكية بسبب اقتحامه الملعب.

إلا أن رونالدو أرسل خطابا بخط يده للسلطات الأمريكية قال فيه: "لقد احتضنا بعضنا البعض وتحدثنا للحظة قبل أن يخرجه الأمن من الملعب، ولم يكن جوركا حادا أو عنيفا بأي حال من الأحوال".

وتابع "أتفهم موقفه وضرورة احترام قوانين وقواعد الأمن، ولكني أطالب السلطات أن تراجع موقفها وأن تسقط الاتهامات الجنائية عن الشاب".

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