فاران يستعد لخوض مباراته الرسمية رقم 50 مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): يستعد المدافع الفرنسي الشاب رافائيل فاران لخوض مباراته الرسمية رقم 50 مع ريال مدريد السبت أمام ليفانتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتكب فاران خلال مبارياته الرسمية السابقة بقميص ريال مدريد 24 خطأ فقط، بواقع واحد كل 156 دقيقة، مقابل خطأ كل 96 دقيقة احتسبت على البرتغالي بيبي وكل 44 دقيقة ضد سرخيو راموس، وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية.

كما سجل المدافع الفرنسي (20 عاما) خلال مشاركاته مع الميرينجي أربعة أهداف.

وعاد فاران للمشاركة مع الريال بعد إصابة خطيرة تعرض لها في مايو الماضي في المفصل الغضروفي للساق اليمنى، وخضع على إثرها لعملية جراحية، أبعدته عن الملاعب أربعة أشهر.

وشارك فاران في أولى مبارياته بعد العودة من الإصابة أمام كوبنهاجن في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اللقاء الذي انتهى بفوز الميرينجي برباعية نظيفة.

وكان الميرينجي قد تعاقد مع فاران عام 2011 وهو في الـ18 من عمره قادما من لينس الفرنسي، الذي لعب له 23 مباراة في الليج آ، مقابل 10 ملايين يورو بناء على توصية من مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان، الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.