مسؤول بالبيئة: الانتهاء من تنظيف البقعة الزيتية بشاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة

كتب : أ ش أ منذ 48 دقيقة

انتهت أجهزة وزارة الدولة لشؤون البيئة من إجراءات تنظيف البقعة الزيتية التي ظهرت بشاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة.

كان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة يفيد بوجود تلوث بالمنطقة وعلى الفور تم إبلاغ المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي بالبحر الأحمر لدفع لجنة لأخذ العينات وتحديد سبب التلوث.

وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن هناك لجنة توجهت من مركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التلوث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بجهاز شؤون البيئة.

وتبين من المعاينة وجود آثار خفيفة عبارة عن بقع صغيرة من الزيت الخام المتناثرة على الشاطئ بطول 50م غير معلومة المصدر، ولم يتلاحظ وجود تلوث بالبيئة البحرية، وقد قامت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة بتحريك معدات المكافحة المناسبة وإزالة التلوث من جميع الشواطئ المتضررة.