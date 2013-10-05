أمن سوهاج يفض مسيرة لـ"الإخوان" بعد اشتباكهم بالأسلحة مع الأهالي

كتب : خالد الغويط منذ 47 دقيقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مساء أمس، من فض مسيرة للإخوان انطلقت من منطقة الشفاء بمدينة طهطا شمال المحافظة، عقب حدوث اشتباكات بينهم وبين الأهالي لترديدهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ما أثار حفيظة الأهالي، وكذلك مشاهدتهم لعدد من المشاركين في المسيرة يحملون الأسلحة الآلية، وتمكنت الشرطة من القبض على 15 شخصًا من مثيري الشغب عقب إطلاق عدد من أفراد المسيرة الرصاص على مركز شرطة طهطا دون وقوع إصابات.

وانتقلت القيادات الأمنية، بقيادة اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، والعميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، إلى المنطقة وتم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية والمجموعات القتالية، للسيطرة على أفراد المسيرة البالغ عددهم حوالي 200 فرد، وتم نشر قوات إضافية حول محيط مركز شرطة طهطا عقب إطلاق عدد من المشاركين في المسيرة الرصاص على مبنى القسم دون وقوع إصابات، وتمكنت الشرطة من القبض على 15 شخصًا من المشاركين في المسيرة وتم إحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكنت الشرطة من فرض سيطرتها على المنطقة، ووقف الاشتباكات الدائرة ولاذ أفراد المسيرة بالفرار خوفًا من بطش الأهالي الذين تجمعوا بالآلاف معبرين عن غضبهم الشديد في خروج مسيرة مسلحة للإخوان.