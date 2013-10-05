مقتل وإصابة 7 من عناصر الصحوة إثر انفجار عبوة ناسفة ببغداد

سقط 7 من عناصر الصحوة، بين قتيل وجريح، إثر انفجار عبوة ناسفة فى منطقة اليوسفية جنوب العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى اليوم، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد انفجرت صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد النقطة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن أغلقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد منذ فترة تصعيدا أمنيا بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما يؤدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين والعناصر الأمنية.

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