الأمن الفلسطينى يقتحم مخيم جنين ويعتقل 70 مواطنا مطلوبين على قضايا جنائية

اقتحمت قوات الأمن الفلسطينى مخيم جنين صباح اليوم السبت، وجابت شوارعه وداهمت منازل مطلوبين على قضايا جنائية، وآخرين مطلوبين على خلفية إطلاق النار على مقر المقاطعة وإلقاء زجاجات حارقة عليه، حيث تم اعتقال 70 مواطنا وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها دخول المخيم منذ مدة طويلة.

وذكر موقع صفا الإخبارى الفلسطينى اليوم السبت أن القوة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية شملت مختلف الأجهزة ودخولها تم بتنسيق مع فعاليات المخيم، لكى لا يكون هناك مواجهات عنيفة مع المواطنين، وفى نفس الوقت الحفاظ على هيبة السلطة، بأنه لا يوجد مكان محصن لا تستطيع الدخول إليه مما خفف حدة الاحتقان.