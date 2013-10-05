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التعليم العالى: تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات

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التعليم العالى: تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات التعليم العالى: تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات

قررت وزارة التعليم العالى تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، التى كان مقررا بدؤها الأسبوع الرابع من بداية الدراسة، رغم مخالفة ذلك للائحة الطلابية وقانون تنظيم الجامعات.

وكشفت مصادر، أن سبب تأجيل الانتخابات رغبة الوزارة فى الانتهاء من تعديل اللائحة الطلابية أولا، على أن يتم إجراء الانتخابات عقب اعتماد هذه اللائحة الجديدة.

وتنص اللائحة الطلابية الحالية، فى المادة : 320، على أنه يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة فى كل عام، على أن يُفتح باب الترشح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسى.

ويصدر وزير التعليم العالى قرارا بمواعيد انتخابات اتحاد طلاب الجامعات المصرية قبل الموعد بأسبوعين على الأقل، بناء على اقتراح اتحاد طلاب ، على أن يصدر رئيس الجامعة مواعيد انتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة قبل موعد فتح باب الترشح بأسبوع على الأقل بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

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مصر 365

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