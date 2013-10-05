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"البيئة" تنتهى من تنظيف شاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة

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"البيئة" تنتهى من تنظيف شاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة "البيئة" تنتهى من تنظيف شاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة

انتهت أجهزة وزارة الدولة لشئون البيئة من إجراءات تنظيف البقعة الزيتية التى ظهرت بشاطئ منطقة رأس غارب بالغردقة، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة يفيد بوجود تلوث بالمنطقة، وعلى الفور تم إبلاغ المحميات الطبيعية والفرع الإقليمى بالبحر الأحمر لإرسال لجنة لأخذ العينات وتحديد سبب التلوث.

وأكدت الدكتورة كوثر حفنى، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن هناك لجنة توجهت من مركز مكافحة التلوث، التابع للهيئة العامة للبترول، لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التلوث بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بجهاز شئون البيئة.

وأشارت "حفنى" إلى أنه تبين من المعاينة وجود آثار خفيفة عبارة عن بقع صغيرة من الزيت الخام المتناثرة علي الشاطئ، بطول 50م، غير معلومة المصدر، ولم يتلاحظ وجود تلوث بالبيئة البحرية، وقد قامت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة بتحريك معدات المكافحة المناسبة، وإزالة التلوث من جميع الشواطئ المتضررة.

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مصر 365