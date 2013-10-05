"القوى الصوفية" تدعو المصريين لدعم الجيش فى 6 أكتوبر

طالب عبد الله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف ورئيس حزب البيت المصرى، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بضرورة إعادة حركة الحياة الطبيعية بمصر، وعدم الاستجابة لما يسعى إليه الإخوان من تعطيل حال البلد وإشاعة الفوضى والاضطراب، ووضع العراقيل أمام الدولة بهدف إسقاطها.

وقدم أمين عام اتحاد القوى الصوفية، فى بيان له اليوم، التهنئة للقوات المسلحة المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مثمنًا الدور الذى لعبه جيش مصر الباسل فى الانتصار للمصريين، وتكليل ثورتهم بالنجاح، قائلاً: "هناك مُحاولات بائسة من أنصار المعزول لنشر شائعات حول جيش مصر، وهى مُحاولات ضعيفة وقزمة لا تؤثر فى عقيدة القوات المسلحة الصلبة على مر التاريخ"، مطالبًا جموع الشعب المصرى بالنزول إلى الميادين المختلفة احتفالا مع القوات المسلحة بنصر أكتوبر.