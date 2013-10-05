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الأربعاء.. حركات وأحزاب تدعو لتنظيم وقفة صامتة فى ذكرى مذبحة ماسبيرو

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الأربعاء.. حركات وأحزاب تدعو لتنظيم وقفة صامتة فى ذكرى مذبحة ماسبيرو الأربعاء.. حركات وأحزاب تدعو لتنظيم وقفة صامتة فى ذكرى مذبحة ماسبيرو

دعت أكثر من 7 حركات وأحزاب لتنظيم وقفة للمشاركة فى وقفة صامتة بالشموع حدادا على أرواح شهداء الوطن فى مجزرة ماسبيرو، والتأكيد على المطالب التى سقطوا من أجلها منذ عامين، وأهداف الثورة التى لن يتوانى عن الدفاع عنها.

على أن يكون ذلك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءاً أمام مبنى ماسبيرو كورنيش النيل.

وجاءت الأحزاب الموقعة هى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، جبهة طريق الثورة، حملة حاكموهم، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية.

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