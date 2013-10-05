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أبوعيطة: العراق يدرس بيانات مصريين مستحقين لـ60 مليون دولار لصرفها

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أبوعيطة: العراق يدرس بيانات مصريين مستحقين لـ60 مليون دولار لصرفها أبوعيطة: العراق يدرس بيانات مصريين مستحقين لـ60 مليون دولار لصرفها

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن نصار الربيعى، وزير العمل العراقى، قال له إن مجمل مستحقات المصريين، والتى تبلغ 60 مليون دولار، قد تم تجميع بيانات مستحقيها بوزارة العمل العراقية، وأنه يتم الآن مطابقة البيانات الواردة للمستحقين من وزارة العمل المصرية مع تلك البيانات المتوفرة بوزارة العمل العراقية، وأنه سوف يتم تحويل هذه المبالغ فور الانتهاء من مطابقة البيانات.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه قابل وزير العمل العراقى بمناسبة حضوره اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول أوجه التعاون بين البلدين، وأن المكتب العمالى المصرى ببغداد سيتم عودته للعمل قريبًا لرعاية العمالة المصرية المتواجدة بالعراق، وسيتم أيضًا تكليف المستشار العمالى للعمل بالمكتب قبل نهاية هذا العام.

وأكد أبو عيطة، أنه ناقش مع الوزير العراقى مستحقات العمالة المصرية المعروفة بالمعاشات التقاعدية، والتى توقف صرفها إبان الحرب العراقية، وأشاد أبو عيطة بجهود الوزير العراقى من أجل إنهاء هذا الملف الذى طال انتظار المستحقين له كثيرًا، خاصة أن الوزير العراقى قد حرص على اصطحاب وفد من وزارة العمل العراقية، المسئولة عن هذا الملف، للتشاور مع مسئولى الملف بوزارة العمل المصرية حول بعض الأمور الفنية.

من جانبه، أكد علاء عوض، المتحدث الرسمى لوزارة العمل المصرية، أن كمال أبو عيطة قد اطمأن من الوزير العراقى على مجمل أوضاع العمالة المصرية المتواجدة حاليًا بالعراق، وكذا الاحتياجات المستقبلية من العمالة المصرية المدربة من خلال شركات مصرية سوف تساهم فعليًا فى عمليات إعادة الإعمار.

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مصر 365