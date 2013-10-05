"الإسكان" تطالب مستفيدى "ابنى بيتك" أكتوبر بالتعاقد على إدخال الكهرباء

أكد المهندس محمد نبيه، وكيل وزارة الإسكان، والمكلف من الوزير بمتابعة توصيل المرافق لمشروع "ابنى بيتك"، بـ6 أكتوبر، أن أعمال كهرباء المنازل بجميع مناطق المشروع انتهت، وجار حاليا الانتهاء من إنارة الشوارع.

وطالب المهندس محمد نبيه، حسب بيان إعلامى اليوم، المستفيدين بمشروع "ابنى بيتك" بالمدينة بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء، للتعاقد على إدخال التيار الكهربائى، وأى مستفيد تواجهه أى مشكلة أو عقبة عليه الرجوع إليه، أو إلى رئيس جهاز المدينة، وستحل المشكلة على الفور، فهناك تعليمات مشددة من الوزير بالتيسير على المستفيدين، وحل مشكلاتهم، وهناك تنسيق مع جميع القطاعات الخدمية لتنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن أعمال الرصف الأسفلتى مستمرة فى المنطقة الثالثة بالمشروع، وستتبعها بنفس التعاقد المناطق: الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عقد اجتماعا فى المنطقة السادسة بالمشروع لمتابعة قيام الشركة المنفذة للمرافق بالالتزام بالمواعيد المحددة، والتأكيد على ضرورة زيادة معدلات الأداء، والعمل على مدى اليوم، وسيتم عقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل بحضور رئيس الشركة بالموقع، لدفع وتيرة العمل.

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