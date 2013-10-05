غداً طقس خريفى معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح والسحب المنخفضة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا "الأحد" طقسا خريفيا معتدل الحرارة شمالا حتى القاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة شمالا وتكون متكاثرة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على المناطق المكشوفة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر فهى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، وبالنسبة للرياح السطحية شمالية غربية على كليهما.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

> القاهرة 18 26

> الإسكندرية 20 24

> مطروح 19 24

> بورسعيد 21 25

> دمياط 21 25

> بلطيم 21 23

> الإسماعيلية 18 26

> السويس 21 26

> العريش 20 26

> نخل 13 24

> طابا 14 26

> الطور 20 27

> مرسى علم 22 33

> الغردقة 22 33

> شرم الشيخ 24 34

> رفح 19 24

> كاترين 14 23

> سيوة 18 27

> المنيا 17 28

> الفيوم 18 27

> رأس سدر 20 26

> أبو سمبل 22 28

> وسط الدلتا 18 26

> أسيوط 17 29

> سوهاج 19 28

> الأقصر 20 34

> أسوان 22 35

> شلاتين 22 32

> حلايب 20 31

> الوادى الجديد 21 33

> قنا 20 34

> نويبع 21 29

> السلوم 19 23