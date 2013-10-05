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المحكمة العسكرية تقضي بحبس "أبو دراع" 6 أشهر مع وقف التنفيذ

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المحكمة العسكرية تقضي بحبس "أبو دراع" 6 أشهر مع وقف التنفيذ المحكمة العسكرية تقضي بحبس "أبو دراع" 6 أشهر مع وقف التنفيذ

كتب : إنجي هيبة منذ 2 دقيقة

قررت محكمة الجلاء العسكرية، بقيادة الجيش الثاني الميداني، حبس الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل المصري اليوم، لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 جنيه.

وكانت هيئة المحكمة عقدت، صباح اليوم، جلستها الخامسة، واستمعت إلى هيئة دفاع المتهم، وهما نجاد البرعي، عن المصري اليوم، سيد أبوضيف، محامي نقابة الصحفيين.

وتضمّن تقرير المخابرات الحربية دليل براءة المتهم، وشهد فيه بتولي أبو دراع نشر الأخبار المؤيدة للجيش طوال عمل القوات المسلحة بالمنطقة، وتوافر حسن النية، حيث إنه لم يتعمد نشر الأخبار الكاذبة.

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