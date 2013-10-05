دراسة: الشاي الأخضر والباباي يخفضان مستوى السكر في الدم

كتب : أ.ش.أ منذ 51 دقيقة

كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول الشاي الأخضر وثمار فاكهة "الباباي" الاستوائية يسهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكر.

فقد توصل الباحثون إلى أن الشاي الأخضر خاصة المزروع في "موريشيوس" يسهم بصورة كبيرة في تقليل مستوى السكر في الدم، بينما يسهم تناول ثمار فاكهة "الباباي" الاستوائية في تقليل التفاعل مع بروتين "ج" وحمض البوليك.

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تعد نقطة تحول هامة، علما بأن الشاي الأخضر يلعب دورا هاما في الوقاية من فرص الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب الخطيرة دون الحاجة إلى التدخل الدوائي.

كانت الأبحاث أجريت على مجموعة من الأشخاص ممن هم في مرحلة ماقبل الإصابة بمرض السكر، حيث طلب منهم تناول ثلاث أكواب من الشاي الأخضر قبل الوجبات الرئيسية لنحو 14 أسبوعا في الوقت الذي تناول فيه أفراد المجموعة الثانية كوب من الماء قبل الوجبات على مدار نفس المدة الزمنية ليتم فيما بعد قياس مستوى السكر في الدم بين أفراد المجموعتين بالإضافة إلى مراقبة أية أعراض أو علامات للإمكانية الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى وظائف الكلى والكبد وقياس مستوى السمية والالتهابات في الجسم.

وأشارت المتابعة إلى أن الشاي الأخضر عزز دفاعات مضادات الأكسدة في الجسم خاصة بين الأشخاص الذين بلغوا مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض في الوقت الذي لم يسجل أية آثار جانبية لتناوله، كما ساهم تناول ثمار"الباباي" الاستوائية في حماية الفم واللثة وأمراض وبكتيريا الفم.