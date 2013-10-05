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تزايد عدد النساء اللاتي يطلبن استئصال الثديين تأثرا بأنجلينا جولي

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تزايد عدد النساء اللاتي يطلبن استئصال الثديين تأثرا بأنجلينا جولي تزايد عدد النساء اللاتي يطلبن استئصال الثديين تأثرا بأنجلينا جولي

كتب : أ.ش.أ منذ 49 دقيقة

حذَّر أحد كبار الأطباء في لندن من تزايد عدد النساء المتأثرات بالنجمة الأمريكية إنجلينا جولي واللاتي يطلبن إجراء عملية استئصال للثديين حتى لو لم يكن في حاجة لإجراء تلك الجراحة.

وذكر معهد لندن لأمراض الثدي أن ربع النساء المصابات بالسرطان في ثدي واحد يطلبن استئصال الثديين.

فبعد أن أعلنت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، 38 عامًا، إجراءها عملية استئصال للثديين، ارتفع عدد النساء اللاتي يردن عملية استئصال مزدوجة للثديين في المملكة المتحدة.

ويحذر البروفيسور كفاح مقبل بمعهد لندن لأمراض الثدي بأن الجراحة ستكون غير مجدية للنساء اللاتي لسن في نفس وضع أنجلينا جولي.

ويقول الدكتور مقبل "من الواضح أن الخطوة التي قامت بها النجمة أنجلينا جولي هي خطوة للأمام في رفع الوعي بمرض سرطان الثدي، لكننا نرى أعدادًا كبيرة من النساء يطلبن عملية استئصال وقائية للثديين في حين لا يوجد لديهن أورام سرطانية إلا في ثدي واحد فقط، بالإضافة أنه ليس لديهن استعداد وراثي مثل أنجلينا جولي، موضحًا أن أعداد النساء اللاتي يجئن ويقلن لي "هل يمكنك أن تجري لي عملية كتلك التي أجرتها أنجلينا جولي في تزايد".

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