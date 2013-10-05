تقرير: تضاعف حالات الإصابة بالسرطان لتصل لـ26 مليون حالة في عام 2030

كتب : أ.ش.أ منذ 34 دقيقة

توقع تقرير طبي تضاعف معدلات تشخيص السرطان مع ارتفاع حالات الوفيات بصورة كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة والأكثر

تضررًا.

ويطالب البروفيسور"بيتر بويل"، مدير معهد جامعة "ستراثكلايد" للصحة العامة، الصناعات الدوائية بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع العام لتمكينها من مواجهة عبء السرطان المتزايد بين العديد من الدول حول العالم.

وأضاف "بويل" أن تشخيص مرض السرطان ومعدلات الوفيات الناجمة عنه ستشهد ارتفاعًا متزايدًا في السنوات القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم، في حين كان الحصول على الرعاية الطبية متناسقًا بين العديد من الدول حيث من المتوقع أن تصل معدلات الإصابة إلى 26,4 مليون حالة بحلول عام 2034 في جزء كبير منه بسبب تأثير توسيع وشيخوخة السكان في البلدان المكتظة بالسكان مثل الهند والصين ونيجيريا، جنبًا إلى جنب مع أنماط الحياة المتغيرة.

وقال بويل، في مؤتمر السرطان في أوروبا في أمستردام: "أجزاء كثيرة من العالم هي بالفعل غير قادرة على التعامل مع الوضع الراهن وغير مستعدين تمامًا لنمو المستقبلي للمشكلة السرطان".