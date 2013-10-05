أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

تقرير: تضاعف حالات الإصابة بالسرطان لتصل لـ26 مليون حالة في عام 2030

Google+ Print
تقرير: تضاعف حالات الإصابة بالسرطان لتصل لـ26 مليون حالة في عام 2030 تقرير: تضاعف حالات الإصابة بالسرطان لتصل لـ26 مليون حالة في عام 2030

كتب : أ.ش.أ منذ 34 دقيقة

توقع تقرير طبي تضاعف معدلات تشخيص السرطان مع ارتفاع حالات الوفيات بصورة كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة والأكثر

تضررًا.

ويطالب البروفيسور"بيتر بويل"، مدير معهد جامعة "ستراثكلايد" للصحة العامة، الصناعات الدوائية بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع العام لتمكينها من مواجهة عبء السرطان المتزايد بين العديد من الدول حول العالم.

وأضاف "بويل" أن تشخيص مرض السرطان ومعدلات الوفيات الناجمة عنه ستشهد ارتفاعًا متزايدًا في السنوات القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم، في حين كان الحصول على الرعاية الطبية متناسقًا بين العديد من الدول حيث من المتوقع أن تصل معدلات الإصابة إلى 26,4 مليون حالة بحلول عام 2034 في جزء كبير منه بسبب تأثير توسيع وشيخوخة السكان في البلدان المكتظة بالسكان مثل الهند والصين ونيجيريا، جنبًا إلى جنب مع أنماط الحياة المتغيرة.

وقال بويل، في مؤتمر السرطان في أوروبا في أمستردام: "أجزاء كثيرة من العالم هي بالفعل غير قادرة على التعامل مع الوضع الراهن وغير مستعدين تمامًا لنمو المستقبلي للمشكلة السرطان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام