ممارسة رياضة المشي يوميا يسهم في خفض احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

كتب : أ.ش.أ منذ 33 دقيقة

توصلت دراسة طبية إلى أن السيدات كبار السن اللاتي يواظبن على رياضة المشي بصورة يومية ينجحن في تقليل مخاطر وقوعهن فريسة لسرطان الثدى لترتفع فرص الحماية مع تزايد معدلات ممارسة الرياضة بصورة متزايدة.

كانت الدراسة قد أُجريت على أكثر من 73 ألف سيدة في سن اليأس، حيث وُجد أن ممارسة الرياضة بمعدلات معتدلة وذلك بمعدل ساعة يوميًا قد ساهم في تراجع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14% بالمقارنة بالسيدات اللاتي يتسم نمط حياتهن بالكسل والخمول.

كما ارتبط ممارسة ساعة أو أكثر من النشاط البدني الشاق يوميًا مع انخفاض خطر بنسبة 25% من الإصابة بالمرض اللعين.

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين السيدات في الولايات المتحدة لتُصاب حوالي سيدة من بين كل ثماني سيدات بالمرض اللعين في حياتهن.