عودة وزيرة الصحة من بعد مشاركتها في مؤتمر عن "السكان والتنمية"

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

عادت إلى القاهرة، اليوم، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، قادمة من أديس أبابا بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت 3 أيام شاركت خلالها في أعمال مؤتمر "السكان والتنمية الإفريقي ما بعد عام 2014".

وصرَّحت الوزيرة، عقب عودتها، بأن المؤتمر ناقش سبل مواجهة قضية التنمية المستدامة ومشكلة النمو السكاني في دول القارة في الفترة المقبلة بعد مرور 20 عامًا على المؤتمر الذي عُقد في القاهرة لبحث هذه القضية.

وأوضحت أن قضية تزايد السكان تعد من أولويات الحكومة المصرية وأنها شعرت بأن الدول الإفريقية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب، وأكدت ضرورة الاستفادة من الخطط القومية للدول الإفريقية في تحقيق التنمية.