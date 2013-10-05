طاهر أبوزيد فى تصريحات من أسيوط: لم يتم تحديد موعد للدورى حتى الآن

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية اليوم على هامش زيارته لأسيوط، إنه لم يتم تحديد موعد لبدء الدورى المصرى حتى الآن، مشيرا إلى أن جهود الدولة كلها تتجه إلى المباراة التى ستقام بين المنتخب المصرى مع منتخب غانا، ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم، والتى يعلق عليها المصريون آمالا كبيرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الرياضة إلى أسيوط، اليوم، لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من يحيى نور الدين، مدرب الألومنيوم وأسوان سابقا، بمشاركة جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث يتفقد على هامش الزيارة بعض المنشآت الرياضية بالمحافظة.