أنشيلوتي: لا نفتقد جهود أوزيل .. ولست نادمًا على رحيله

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني الجمعة أن فريقه لا يفتقد جهود الألماني مسعود أوزيل الذي رحل عن الفريق قبل شهر واحد وانضم إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي ، في المُؤتمر الصحفي لفريقه قبل مُباراته المُرتقبة السبت بالدوري الأسباني أمام ليفانتي، إن فريقه يصنع العديد من الأهداف.

وجاء هذا ردًا من أنشيلوتي على استفسارات بشأن تأثير اللاعب على الريال خاصة في ظل تألقه حاليًا مع فريق أرسنال.

وقال أنشيلوتي “لست نادمًا على رحيله، أتمنى له حظًّا سعيدًا، نصنع العديد من الأهداف، المشكلة التي يعاني منها الفريق هي الإتزان، أيضًا سجلنا العديد من الأهداف”.