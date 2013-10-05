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قوات غربية تهاجم قاعدة لحركة «الشباب المتمردة» بالصومال

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قوات غربية تهاجم قاعدة لحركة «الشباب المتمردة» بالصومال قوات غربية تهاجم قاعدة لحركة «الشباب المتمردة» بالصومال
شنت قوات غربية خاصة في وقت متأخر من، مساء الجمعة، هجومًا على قاعدة كبيرة لمقاتلي حركة «الشباب الإسلامية المتمردة» في ميناء «براوي» الصومالي جنوب البلاد، وفق قيادي في الحركة مؤكدا أن الهجوم «فشل».وقال القيادي محمد أبو سليمان إن «أعداء الله حاولوا مجددا مفاجأة قيادات المجاهدين بهجوم في وقت متأخر من الليل باستخدام مروحية عسكرية، لكنهم أخفقوا ولقناهم درسًا».من جانبها، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، السبت، عن المتحدث باسم حركة الشباب المتمردة، الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب، قوله إن أحد أفرادها قتل في غارة شنها غربيون وفدوا على البلدة على ظهر قوارب .وكانت حركة الشباب، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، أعلنت سبتمبر الماضي مسؤوليتها عن الهجوم الدامي، الذي استهدف مركزًا للتسوق في كينيا، وأودى بحياة 67 شخصًا على الأقل.

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