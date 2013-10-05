أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المشي ل7 ساعات اسبوعيًا يقلل الإصابة بسرطان الثدي

Google+ Print
المشي ل7 ساعات اسبوعيًا يقلل الإصابة بسرطان الثدي المشي ل7 ساعات اسبوعيًا يقلل الإصابة بسرطان الثدي

المشى

أشارت دراسة إلى أن السيدات اللاتي يمارسن المشي لنصف ساعة يوميا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث يمكنهن تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير.

وتوصلت الدراسة التي شملت متابعة 73 ألف امرأة على مدى 17 عاما إلى أن المشي لمدة سبع ساعات على الأقل أسبوعيا قلل من الإصابة بهذا المرض.

وأشارت الدراسة الى أن  اللواتي مارسن المشي لمدة سبع ساعات على الأقل أسبوعيا انخفضت لديهن نسبة الإصابة ب14% بسرطان الثدي مقارنة مع أولئك اللاتي مارسن المشي ثلاث ساعات أو أقل في الأسبوع.

وقال الدكتور  ”البا باتل ”  كبير أطباء الأوبئة في الجمعية الأمريكية للسرطان في اتلانتا بولاية جورجيا الذي قاد فريق البحث إنه “بالنظر إلى أن أكثر من 60 في المئة من السيدات يتحدثن عن ممارسة بعض المشي يوميا، فإن تعزيز المشي كنشاط صحي في وقت الفراغ يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لزيادة النشاط البدني بين السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث”.

وأضاف “لقد سعدنا لمعرفة أنه من دون ممارسة أي نشاط ترفيي، فإن المشي فقط لمدة ساعة يوميا له صلة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي في هذه السيدات  ، والمزيد من هذه الأنشطة ولفترة أطول يقلل بصورة أكبر من هذه المخاطر”.

وقالت  ” البارونة ديليث مورغان  ” المديرة التنفيذية لحملة مكافحة سرطان الثدي في بريطانيا إن “هذه الدراسة تضيف دليلا آخر على أن خياراتنا لنمط الحياة يمكن أن تلعب دورا في التأثير على خطر الإصابة بسرطان الثدي، وحتى عمل تغييرات بسيطة في أنشطتنا العادية اليومية يمكن أن تحدث فرقا”.

وأضافت “نعلم بأن السلاح الأفضل للتغلب على سرطان الثدي هو القدرة على منع حدوثه في المقام الأول” ، مضيفة  الى أن ”التحدي الآن هو كيف يمكننا تحويل هذه النتائج إلى إجراءات وتحديد تغييرات أخرى في نمط الحياة من شأنها أن تساعدنا في الوقاية من سرطان الثدي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد