المشي ل7 ساعات اسبوعيًا يقلل الإصابة بسرطان الثدي

أشارت دراسة إلى أن السيدات اللاتي يمارسن المشي لنصف ساعة يوميا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث يمكنهن تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير.

وتوصلت الدراسة التي شملت متابعة 73 ألف امرأة على مدى 17 عاما إلى أن المشي لمدة سبع ساعات على الأقل أسبوعيا قلل من الإصابة بهذا المرض.

وأشارت الدراسة الى أن اللواتي مارسن المشي لمدة سبع ساعات على الأقل أسبوعيا انخفضت لديهن نسبة الإصابة ب14% بسرطان الثدي مقارنة مع أولئك اللاتي مارسن المشي ثلاث ساعات أو أقل في الأسبوع.

وقال الدكتور ”البا باتل ” كبير أطباء الأوبئة في الجمعية الأمريكية للسرطان في اتلانتا بولاية جورجيا الذي قاد فريق البحث إنه “بالنظر إلى أن أكثر من 60 في المئة من السيدات يتحدثن عن ممارسة بعض المشي يوميا، فإن تعزيز المشي كنشاط صحي في وقت الفراغ يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لزيادة النشاط البدني بين السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث”.

وأضاف “لقد سعدنا لمعرفة أنه من دون ممارسة أي نشاط ترفيي، فإن المشي فقط لمدة ساعة يوميا له صلة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي في هذه السيدات ، والمزيد من هذه الأنشطة ولفترة أطول يقلل بصورة أكبر من هذه المخاطر”.

وقالت ” البارونة ديليث مورغان ” المديرة التنفيذية لحملة مكافحة سرطان الثدي في بريطانيا إن “هذه الدراسة تضيف دليلا آخر على أن خياراتنا لنمط الحياة يمكن أن تلعب دورا في التأثير على خطر الإصابة بسرطان الثدي، وحتى عمل تغييرات بسيطة في أنشطتنا العادية اليومية يمكن أن تحدث فرقا”.

وأضافت “نعلم بأن السلاح الأفضل للتغلب على سرطان الثدي هو القدرة على منع حدوثه في المقام الأول” ، مضيفة الى أن ”التحدي الآن هو كيف يمكننا تحويل هذه النتائج إلى إجراءات وتحديد تغييرات أخرى في نمط الحياة من شأنها أن تساعدنا في الوقاية من سرطان الثدي”.