7 نصائح لمواجهة الاكتئاب والعودة إلى الحياة الطبيعية

يمر الإنسان فى كثير من الأوقات بالإحباط والاكتئاب، نتيجة التعرض لبعض المشاكل النفسية، ولكن العديد يجهل الطرق التى تساعده على التخلص والمرور من هذه الأزمات بسلام، لذا يقدم دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح الطبية فى كيفية التغلب على الاكتئاب النفسى وهى كالتالى:

> 1-محاولة إدراك الموقف السعى إليه حتى لا تتراكم الالتزامات، ويعجز الفرد على حلها.

2-الابتعاد عن التشاؤم مع محاولة تدوين والكتابة على الورق ما يريده والوقت الزمنى الذى تستطيع من خلاله تحقيق ذلك الأمر.

3-عدم التردد فى وقف الاستماع لكل ما هو سيئ ويؤثر على المزاج الشخصى، فى حالة عدم القدرة على تلقى أخبار سيئة.

4-محاوله إيجاد الشىء الذى يشعر أنه مفتقد بحياة كل فرد، وذلك بالبحث عن السعادة وقد تكون تلك السعادة حولك ولكنك لا يشعر بها.

5-العمل على جمع من يحبك من الأشخاص حتى يستطيع أن يشعر بالدفء الأسرى فالمحبة التى ستوجد فيمن حوله ستجعله قادرا على مواجهة المشاكل.

6-لا تتخذ قرارات متسرعة حتى لا يدخل فى مرحلة الندم عليها، بالإضافة إلى أن تحويل مسار المواقف الصعبة التى يتعرض لها الفرد إلى طريق جديد للنجاح.

7-عند استيقاظ من النوم حاول أن يؤكد أن الأفضل قادم حتى يتم التعايش مع الظروف المحيطة، فالطاقة الإيجابية التى تبث للنفس قادرة على مواجهة الاكتئاب.

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