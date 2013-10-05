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«منصور» يضع أكاليل الزهورعلى قبري الجندي المجهول والسادات وضريح عبد الناصر

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«منصور» يضع أكاليل الزهورعلى قبري الجندي المجهول والسادات وضريح عبد الناصر «منصور» يضع أكاليل الزهورعلى قبري الجندي المجهول والسادات وضريح عبد الناصر
قام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، صباح السبت، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بمدينة نصر، وشارك في هذه المناسبة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ40 لنصر أكتوبر المجيد.كما قام «منصور» بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة على روحه تقديرا لدوره في اتخاذ قرار الحرب وتحقيق النصر في حرب أكتوبر.وفور وصول الرئيس إلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بمدينة نصر، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي توجه إلى قبر الجندي المجهول ثم إلى قبر الرئيس الراحل أنور السادات، ثم صافح أسرة الرئيس الراحل أنور السادات.وتوجه «منصور» إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنشية البكري حيث وضع إكليلا من الزهور على قبره وقرأ الفاتحة ترحما على روحه. 

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