ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت

الأقصر.. يحتفل فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بانتصارات أكتوبر المجيدة بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع بمحافظة الأقصر من بيوت ومكتبات وقصور ثقافة..وتبدأ الاحتفالية بساحة أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر حيث تقدم فرقة الأقصر للآلات الشعبية عروضها بالإضافة لكورال الأطفال وتنظم أمسيات شعرية لشعراء الأقصر بالإضافة إلى أغانى وطنية مسجلة.

القاهرة.. تناقش منظمة العمل العربية فى اجتماعها الذى يعقد، بالقاهرة، تقريرا هاما حول متابعة أوضاع عمال فلسطين فى سوق العمل، وعددا من البنود الأخرى..ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استكمال برنامج تطوير منظمة العمل العربية الذى يضم دراستين، الأولى حول تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة، والثانية حول تنمية الموارد المالية للمنظمة، بالإضافة إلى النظر فى إقرار لائحة حول مكافآت الخبراء الذين يتم التعاقد معهم، وتعديل نظام عمل لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية.

طرابلس.. يصل وزير النقل التونسى المهندس كريم الهارون، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد كبير فى زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يبحث الهارون مع نظيره الليبي، سبل دعم التعاون الثنائى فى مجال المواصلات وتوقيع بعض الاتفاقيات بين تونس وليبيا.

القاهرة.. تستطلع دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع مرصد حلوان، الليلة هلال شهر ذى الحجة لعام 1434 هجرية.