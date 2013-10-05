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"اليونيسكو" ترفع شعار "نداء من أجل المعلمين" احتفالا بيوم المعلم

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"اليونيسكو" ترفع شعار "نداء من أجل المعلمين" احتفالا بيوم المعلم "اليونيسكو" ترفع شعار "نداء من أجل المعلمين" احتفالا بيوم المعلم

تحتفل اليوم منظمة اليونسكو، مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والاتحاد الدولى للمعلمين، باليوم العالمى للمعلمين، تحت شعار "نداء من أجل المعلمين".

واختارت منظمتا اليونسكو واليونيسيف هذا الشعار نظرا لكون المعلمين هم أكثر الأشخاص قدرةً على تيسير الانتفاع بالتعليم، وضمان الإنصاف والجودة فى القطاع التعليمى، لذا تم توجيه النداء من أجل المعلمين لتوفير التعليم الجيد للجميع.

وتكمن أهمية التعليم الجيد فى أنه يجلب الأمل، ويحمل وعداً بظروف عيش أفضل، والتعليم الجيد الذى يوفره معلمون متحمسون ومدرَّبون جيداً، يحظون بالدعم والتقدير، هو بلا شك أقوى الأسس التى يُبنى عليها السلام الدائم والتنمية المستدامة.

وأكدت اليونيسكو أن الاحتفال الخاص باليوم العالمى للمعلمين الذى سيُنظَّم فى مقر اليونسكو بباريس، اليوم، سيركز على مشكلة النقص فى أعداد المعلمين، والعقبات التى تحول دون تحسين جودة التعليم، ودور المعلمين فى إعداد مواطنين عالميين.

وأشارت اليونيسكو إلى أن الشعار يهدف إلى تسليط الضوء على النقص الحاد فى المعلمين المهنيين والمدرَّبين والمدعومين جيداً والذين لابد من أن يتوافروا للنهوض بجودة التعليم، وعدم اقتصار التحدى على توظيف الأعداد الكافية من المعلمين، بل ربطها بتوظيف معلمين أكفاء، موضحة أنه فى غالبية الأحيان يفتقر المعلمون إلى التأهيل اللازم، ويتقاضون أجوراً متدنية، ويعانون من تراجع مكانتهم فى المجتمع.

ودعت اليونيسكو كافة الجهات المتعاونة معها، إلى تنظيم فعاليات فى شتى أنحاء العالم لجعل اليوم العالمى للمعلمين احتفالاً دولياً بامتياز.

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مصر 365