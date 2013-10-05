مصرع ربة منزل بعد احتراقها بسبب “اسطوانة بوتاجاز” بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها أثر نشوب حريق بمنزلها بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فى وجود مصدر حرارى بناحية نجع أبو هلال بمركز العسيرات.

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة العسيرات، يفيد بنشوب حريق بمنزل ووجود متوفاة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرت على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل “مصطفى السيد محمد” 28 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن الحريق وفاة زوجة مالك المنزل “شادية أحمد رضوان” 28 سنة ربة منزل، وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزى وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فى وجود مصدر حرارى، بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1772 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.