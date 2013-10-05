أمريكا تدين العنف في مصر وتُحمل الحكومة مسئولية حماية جميع المصريين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها من وقوع 5 قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات أمس بين الأمن ومتظاهرين مؤيدين للاخوان .

وقالت متحدثة باسم الوزارة ان واشنطن تدين استخدام العنف والتحريض على العنف ، مؤكدة ان الحكومة المصرية تتحمل المسوؤلية عن حماية جميع المصريين ، وخلق المناخ الملائم لدعم العملية السياسية بصورة سلمية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 5 اشخاص قتلوا الليلة الماضية في القاهرة ، وان اربعين آخرين اصيبوا بجروح في الاشتباكات بين قوات الأمن وانصار الرئيس المخلوع محمد مرسي.

واتخذت قوات الأمن المصرية إجراءات أمنية خاصة في وسط القاهرة وخاصة في محيط ميدان التحرير تمهيدا لاحتفالات السادس من اكتوبر ، وقد تم تكثيف الحراسة على بعض المنشآت العامة إضافة إلى فرض قيود على حركة السير.