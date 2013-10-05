محافظ الوادى الجديد يخاطب "عيسى" لإنهاء مشكلة طلاب التربية الرياضية

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، إنه خاطب الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، بشأن إجراءات نقل طلاب كلية التربية الرياضية المنتمين للمحافظة من الكليات التى تم ترشيحهم لها بمختلف الجامعات إلى كلية التربية الرياضية بالمحافظة، وذلك بإصدار توجيهات الوزارة بالإسراع فى إنهاء إجراءات التحويل، بهدف التيسير على الطلاب وتوفير مشقة السفر من المحافظة النائية إلى محافظات أخرى للالتحاق بتلك الكليات، واستجابة لمطالب أولياء أمور هؤلاء الطلاب.

وكان العشرات من أولياء أمور الطلاب المقبولين بكلية التربية الرياضية قد تجمهروا أمام مقر ديوان عام المحافظة، وقدموا مذكرة مرفقة بسجل توقيعات منهم يطالبون فيها المحافظ بسرعة إنجاز قرار تحويل أبنائهم للدراسة بكلية التربية بالوادى الجديد، حتى يتسنى لهم الانتظام فعليا فى دراستهم، وهو ما استجاب له المحافظ بإرسال خطاب لوزير التعليم العالى بهذا الشأن.