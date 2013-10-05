«أوباما» يتجه لإنقاذ «البشير» بإعفائه من 42 مليار دولار ديوناً

اجتماعات مع مسئولى الشمال والجنوب لإدراجهما ضمن مبادرة «الهيبك»

كتب : عبدالعزيز الشرفى، ووكالات منذ 1 دقيقة

قال مصدر سودانى مسئول: إن الولايات المتحدة تتجه إلى إعفاء السودان من ديونه الخارجية، فى إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، المعروفة باسم «الهيبك». وأشار المصدر، فى تصريحات لصحيفة «التغيير» السودانية، أمس، إلى أن «مسئولين من إدارة أوباما سيجتمعون مع مسئولى المالية والبنك المركزى فى دولتى السودان وجنوب السودان بواشنطن، نهاية أكتوبر الجارى، لبحث سبل الإعفاء من الديون الخارجية البالغة 42 مليار دولار، بعد أن استوفى السودان شروط المبادرة». وقال المصدر إن الولايات المتحدة سبق ورفضت الموافقة على إعفاء الديون الخارجية التى وعد بها السودان فى حال توقيع اتفاقية السلام عام 2005 مع الجنوب، ولأسباب وصفتها الحكومة السودانية بـ«السياسية»، تأخر إدراج السودان ضمن مبادرة «الهيبك». وقال وزير المالية والاقتصاد الوطنى السودانى على محمود: إن «الخرطوم وافقت على تحمّل كل الديون حسب الاتفاقية الصفرية التى وقعها مع جنوب السودان على أن تعمل الدولتان على إعفائها»، مشيراً إلى أنه يتوقع، أن يتقدم الرئيسان «البشير» و«سلفا كير» بخطاب مشترك للدائنين للإعفاء من الديون.