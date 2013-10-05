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ضبط 15 قطعة سلاح بمنزل موظف بجامعة المنيا

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ضبط 15 قطعة سلاح بمنزل موظف بجامعة المنيا ضبط 15 قطعة سلاح بمنزل موظف بجامعة المنيا

صورة أرشيفية

نجحت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا بالتنسيق مع مباحث المركز في ضبط 15 قطعة سلاح، و400 طلقة، داخل ورشة لتصنيع السلاح بمنزل موظف بجامعة المنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد “هشام نصر”، مدير البحث الجنائي يُفيد تمكن فريق من قسم شرطة مركز المنيا، من ضبط ورشة لتصنيع السلاح داخل غرفة بمنزل “محمود. ع”، 50 عامًا، كاتب شؤون مالية بكلية الزراعة بجامعة المنيا، ومقيم بقرية «تلة»، التابعة لمركز المنيا.

وقام فريق البحث برئاسة العقيد أحمد نشأت بمداهمة المنزل وعثر بداخله علي 15 قطعة سلاح متنوع بينها “4 بنادق خرطوش، بندقية آلية، و10 فرد خرطوش، و400 طلقة خرطوش، و10 خزائن، و2 طلقة متعددة”.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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