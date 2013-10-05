«جنينة»: قدمت للنيابة 148 تقريراً ضد «الداخلية وجهات سيادية ووزارات»

كتب : وائل سعد منذ 1 دقيقة

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز قدم 148 تقريرا، تضمنت مخالفات تمثل إهدارا للمال العام، خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتى سبتمبر 2013، منها 113 تقريرا للنائب العام، و41 لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و30 تقريرا لإدارة الكسب غير المشروع. وأضاف لـ«الوطن»، أن معظم هذه المخالفات فى وزارة الداخلية، والصناديق الخاصة بالجامعات، وبعض الوزارات الأخرى، والجهات السيادية، وعدد من الأماكن التى كانت لا تخضع للرقابة الحقيقية، وأشار إلى أن المخالفات تتعلق بإهدار أموال عامة، وإصدار قرارات بالأمر المباشر، وتضمنت التقارير أيضاً تقنينا للاعتداء على المال العام، فى صورة إنشاء مجالس ولجان، يحصل المشاركون فيها على مكافآت تقدر بملايين الجنيهات تتحملها الموازنة العامة للدولة. وأكد أن بين هذه التقارير، وقائع، وبلاغات اكتشفت أثناء تشكيل لجان بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وتقارير رفعت إليه فى قضايا مكلف بتشكيل لجان فيها، وأخرى شكلت بمعرفة النيابة العامة. وطالب النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، بالإسراع فى عرض نتائج تحقيات تلك المخالفات على الرأى العام. وبشأن اتهامه باختلاق مشكلات فى هذه الفترة لعرقلة الحكومة، قال: «ليس دورى أن أكون محللا أو مقننا للفساد، ولا أن أعطى الختم لجهات فى الدولة لارتكاب الأخطاء، ولكنى معنى بكشف الفساد دون النظر إلى أسماء مرتكبيه».