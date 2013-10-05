حملتى "مطلب وطن" و"كمل جميلك": سنجمع أكبر قدر من التوقيعات لـ"السيسى"

أكد منسقو حملتى "مطلب وطن" و"كمل جميلك" بمحافظة كفر الشيخ أنهم سيجمعون أكبر قدر من التوقيعات لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى يوم احتفال المحافظة بانتصارات أكتوبر المجديدة بمدن وقرى المحافظة.

وأشار منسقو الحملتين فى تصريحات لهما أنهما سيعملان اليوم السبت على "نبذ أى خلاف بين أى من القوى الثورية للاتفاق على مرشح واحد وهو الفريق أول عبد الفتاح السيسى".

وأضافوا أن الهجمة التى يشنها عناصر جماعة الإخوان المحظورة لن تؤثر، وأن الجميع يعلم هدفهم منها لإحداث الفرقة بين الشعب والجيش وبين قيادات الجيش، موضحا أن الدليل على ذلك هو ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأشاروا إلى أنه تم الإعلان عن الاحتفال فى كافة ميادين مراكز المحافظة العشرة، وأنها ستكون فرصة لجمع أكبر قدر من التوقيعات لترشيح السيسى.