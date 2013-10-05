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مؤتمر طبى: ٢٠٪ من حالات الضعف الجنسى سببها الاكتئاب

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مؤتمر طبى: ٢٠٪ من حالات الضعف الجنسى سببها الاكتئاب مؤتمر طبى: ٢٠٪ من حالات الضعف الجنسى سببها الاكتئاب

كتب : هدى رشوان ونورهان السبحى منذ 5 دقائق

كشف عدد من أطباء أمراض الذكورة والعقم، خلال المؤتمر الصحفى للجمعية العربية للصحة الجنسية، الذى عقد أمس الأول، أن الأحداث العنيفة التى جرت مؤخراً فى الشارع المصرى وراء ضعف العلاقات الحميمة، وأن 80% من حالات الطلاق فى ترجع إلى مشاكل جنسية.

قال الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العينى: إن العلاقات الحميمة تحتاج إلى الطمأنينة، وإن الاكتئاب يؤثر سلباً على الأداء الجنسى؛ فهناك ٢٠٪ من حالات عدم الرغبة الجنسية تنتج من الشعور بالقلق؛ حيث يتوقف المخ عن إرسال إشارات إيجابية للعلاقة الجنسية فتستمر ضعيفة.

من جانبه، قال الدكتور طارق أنيس، أستاذ أمراض الذكورة رئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية: إن المعدلات العالمية لاضطرابات الانتصاب بين الرجال من جميع الأعمار تقدر بـ18٫6٪، أى أن واحداً من بين كل خمسة رجال يعانى ضعف الانتصاب، بينما تبلغ النسبة بين الرجال فوق سن الأربعين ٥٢٪.

أضاف «أنيس» أن الدراسات أثبتت أن نحو ثلث المتقدمين للحصول على المساعدة الطبية من هذا العرض هم من الرجال دون سن الأربعين. الدكتور إيمانويل جانينى، بروفيسور الصحة الجنسية والغدد بجامعة لاكيلا بإيطاليا، أوضح أن الدراسات الحديثة أثبتت أن عقاقير الضعف الجنسى تحسن المريض من الناحية الشخصية والطبية، كما نصح الخبراء بتناول المنشطات بانتظام مثل «الفياجرا»؛ حيث إن له فوائد صحية عديدة مثل تحسين وظائف الدورة الدموية وأداء الجهاز البولى.

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