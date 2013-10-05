8 ملايين مريض سكر فى مصر

كتب : نورهان السبحى منذ 6 دقائق

تحت شعار «اتحكم فى السكر قبل ما السكر يتحكم فيك»، قامت اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بدعوة المرضى لإجراء الفحص المبكر لاكتشاف مرض السكر، بالإضافة إلى فحص ارتفاع ضغط الدم مجاناً، وذلك خلال المؤتمر المصرى القومى الخامس للسكر، استكمالاً للحملة القومية للكشف المبكر عن مرض السكر، التى بدأت منذ أربعة أعوام، بالتعاون مع شركة «سانوفى للأدوية». حضر الفعالية عدد من قيادات وزارة الصحة، وأكثر من 50 طبيباً متخصصاً، لمناقشة العلاجات الحديثة فى علاج مرض السكر. وأوضح الخبراء أثناء المؤتمر أن مرض السكر من الأمراض الخطيرة التى يجب الاهتمام بها، فهناك ما بين 7.5 مليون و8 ملايين مريض سكر فى مصر، وهناك ما يماثلهم لم يتم اكتشافهم بعد، وهنا تكمن أهمية التوعية بالمرض، وضرورة إجراء تحاليل السكر كل 6 أشهر لمن تعدى سن الأربعين.