قوى 30 يونيو تشارك الجيش احتفالات أكتوبر غداً فى ميادين مصر.. و«النور» لا يزال على الحياد

«الإنقاذ» و«الصوفية» و«الوطنية للتغيير» و«جبهة نساء مصر » و«إخوان بلا عنف» مع الجيش ضد «المحظورة»

كتب : خالد عبدالرسول وهدى رشوان وسعيد حجازى وحسين العمدة وعمرو حامد منذ 19 دقيقة

أعلنت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من الحركات وقوى 30 يونيو، مشاركتها فى المظاهرات الاحتفالية بالذكرى الأربعين لنصر 6 أكتوبر، الداعمة للجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، والمقررة غدا، وانضم لهم عدد من الحركات، فى مقدمتها حركة تمرد، فضلا عن حركات صوفية ونسائية، بالإضافة إلى ما يعرف بحركة «إخوان بلا عنف». جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه التحالف الوطنى لدعم الشرعية، المناصر للرئيس المعزول محمد مرسى، للتظاهر «المستمر» والاحتشاد بميدان التحرير فى السادس من أكتوبر، فيما سماه مليونية «القاهرة عاصمة الثورة». ودعا حزب التجمع، أحد أحزاب الإنقاذ، جماهير الشعب المصرى للنزول والاحتشاد فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، فى السادس من أكتوبر، «لإحباط مخططات التنظيم الدولى للإخوان للعبث بأمن مصر وجيشها والانقضاض على المكتسبات التى حققتها الموجة الثانية من ثورة 25 يناير فى 30 يونيو الماضى». وقال سيد عبدالعال، رئيس الحزب والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن أحد أهداف الاحتفالات هذا العام، هو التأكيد على معنى 6 أكتوبر ودور التلاحم الذى حدث بين الجيش وشعبه فى الانتصار، وفى المقابل محو الذكرى السيئة للاحتفال الذى عقده الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 أكتوبر الماضى واستضاف فيه قادة الإرهاب من حلفائه.

اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير، إحدى القوى الداعية للتظاهر احتفالا بذكرى أكتوبر، أن انتصارات أكتوبر المجيدة، التى تحل ذكراها الأربعون هذا العام، «جسدت أنبل معانى التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة، وأثبتت للعالم كله أن قوة العرب فى وحدتهم، وأن ما يربط مصر بأمتها العربية أقوى من أى خلافات عابرة»، مطالبة باستكمال أهداف الثورة. وقالت الجمعية، فى بيان تحت عنوان «ذكرى انتصارات أكتوبر تجسيد لتلاحم الشعب وقواته المسلحة»، إن «ذكرى انتصارات أكتوبر هذا العام تأتى لتؤكد مجددا على عمق هذه المعانى، بانتصار جيش مصر البطل للإرادة الشعبية الكاسحة لاستعادة الوطن وصد العدوان على هويته الأصيلة من قوى تآمر فى الداخل والخارج، فيما يجسد موقف الأشقاء العرب لدعم مصر إدراكهم لحجم المخاطر التى تهدد المنطقة من مؤامرات لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى فى سائر بلدانها». ودعت الجبهة الوطنية لنساء مصر، التى تضم نساء من أحزاب جبهة الإنقاذ وعددا من منظمات المجتمع المدنى، نساء مصر للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، بمسيرة نسائية تضم كل المنظمات النسائية والأحزاب المدنية، تنطلق من ميدان طلعت حرب متجهة إلى التحرير عصر الأحد 6 أكتوبر. وقال بيان للجبهة، أمس، «إن المسيرة تهدف للاحتفال بنصر أكتوبر، والتأكيد على التمسك بخارطة الطريق ودعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب». ولم تقتصر الدعوة للمشاركة فى الاحتفال مع القوات المسلحة على قوى 30 يونيو، إذ أعلنت حركة «إخوان بلا عنف» مشاركتها فى احتفالات نصر أكتوبر، و«الوقوف مع الشعب والجيش ضد من يحاولون تعكير صفو هذا اليوم من بعض قيادات الإخوان، وناشدت الحركة شباب التنظيم عدم الامتثال لدعوات التظاهر فى 6 أكتوبر، لأنه عيد لكل المصريين». ووزعت الحركة «بوسترات» تحمل شعار الحركة للتضامن مع القوات المسلحة، ضمن حملة باسم «إحنا معاكم»، فى جميع المكاتب الإدارية والشُعب وأمام مساجد النور والاستقامة والفتح وصلاح سالم، وفضح تحركات التنظيم للتظاهر أمام المنشآت والمتاحف العسكرية فى القاهرة وسيناء. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه حزب النور المشاركة فى فعاليات يوم 6 أكتوبر القادم، وقال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الحزب لن يشارك فى أى تظاهرات فى هذا اليوم، انطلاقا من موقفه الثابت منذ شهر يونيو الماضى، الرافض للتظاهر واستخدام الحشد والحشد المضاد، مشيراً إلى أنه لا بديل عن التحاور والتصالح الوطنى لجميع القوى السياسية.

من ناحية أخرى تظاهر للأسبوع الثالث على التوالى عدد من أهالى حلوان، فى ميدان عزبة الوالدة، لتأييد الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، ومطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بالترشح فى الانتخابات الرئاسية، وللتنديد بتظاهرات الإخوان وحلفائهم، للمطالبة بعودة محمد مرسى الرئيس المعزول.

شارك فى التظاهرات عدد كبير من عائلات حلوان، منها: «العطفوة، الشرقاوى، الصعايدة، البحراوى، بنى سويف، الشيخ» ورفع الأهالى صوراً لوزير الدفاع، كتبوا عليها «بنحبك يا سيسى» و«نؤيد السيسى» و«لا للإرهاب»، وعدداً من اللافتات التى تحمل أسماء عائلات المدينة وتطالب «السيسى» بالترشح للرئاسة. كما أذاعوا، من خلال مكبرات الصوت، الأغانى المؤيدة الجيش، منها: «تسلم الأيادى»، فضلا عن الأغانى الوطنية احتفالاً بالذكرى الأربعين لانتصار أكتوبر 73.