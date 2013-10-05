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فيلم "جرافيتي" يحقق 1.4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى داخل أمريكا

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فيلم "جرافيتي" يحقق 1.4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى داخل أمريكا فيلم "جرافيتي" يحقق 1.4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى داخل أمريكا

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 04-10-2013 22:46

استطاع فيلم النجم جورج كلوني والنجمة ساندرا بولوك الجديد Gravity، أن يجني إيرادات بلغت 1.4 مليون دولار، وذلك خلال ليلة عرضه الأولى فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد رقما كبيرا في الليلة الأولى فقط، ما توقعات بوصول الإيرادات إلى 40 مليون دولار بانتهاء أسبوع عرضه الأول.

وإذا ما بلغ الفيلم رقم 40 مليون دولار في أسبوعه الأول، سيصبح أحد أكبر الأفلام إيرادات في أسبوعه الأول خلال شهر أكتوبر، حيث يحوز فيلم Paranormal Activity 3 على لقب أعلى الأفلام إيرادات خلال شهر أكتوبر برصيد 52 مليون دولار.

كما أفاد موقع حجز التذاكر عن طريق الإنترنت "فاندانجو" فإن 91% من التذاكر المباعة لحضور الفيلم، كانت للنسخة المعروضة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو ما تجاوز فيلم جيمس كاميرون Avatar.

الفيلم يدور الفيلم حول مهندسة طبية ماهرة تخرج في أول مهمة لها إلى الفضاء، مع رائد فضاء مخضرم، ولكن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث ويتم تدمير المكوك، ليصبحان وحدهما في هذا الظلام الدامس، وهو من إخراج ألفونسو كوارون.

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