بدء حفر 10 آبار استعواضية خارج زمام الفرافرة بالوادى الجديد

قال محمد الصعيدى رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن رئاسة المركز تضع صباح اليوم السبت حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بمناسبة احتفالات العيد القومى للمحافظة وأعياد أكتوبر، حيث يتم وضع حجر الأساس لحفر 10 آبار استعواضية جديدة بزمام مركز الفرافرة خارج الزمام.

ويأتى ذلك لحل مشكلات المزارعين المتضررين من انخفاض منسوب المياه وجفاف الآبار الخاصة بمناطق زراعاتهم، وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية اللواء صبيح بتكلفة إجمالية 1,6 مليون جنيه، وكذلك تفجير بئر 46 خارج الزمام وهو أحد الآبار المتدفقة ذاتيا.

وواصل الصعيدى أن رئاسة المركز بالتسيق مع الجهات التنفيذية على مستوى المركز والقرى التابعة له قد نظمت احتفالية بمناسبة العيد القومى للمحافظة، والتى شاركت فيها قطاعات التعليم والثقافة والوحدات المحلية وذلك احتفالا بالمناسبة التى تتزامن مع احتفالات أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

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