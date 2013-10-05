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محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

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محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

يقوم اللواء دكتور محمد نعيم، محافظ الغربية اليوم السبت، بوضع أكاليل الزهور على قبر النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة طنطا، ويرافقه اللواء حاتم عثمان عز الدين، مدير الأمن، والعميد وائل عبد العظيم، المستشار العسكرى للمحافظة.

عقب ذلك تبدأ الزيارات الميدانية للمناطق العسكرية بالغربية، مثل القاعدة الجوية بمحلة مرحوم والمطار واللواء 101 ومنطقة تجنيد طنطا لتقديم التهنئة للضباط والجنود بأعياد أكتوبر.

وعلى صعيد آخر، ينظم العديد من الحركات الثورية والشبابية احتفالات شعبية أمام ساحة الشهداء بديوان عام محافظة الغربية وتم تنصيب منصة رئيسية تقدم عروضا ثقافية وفنية واستعراضية لنماذج من البطولات الرائعة لرجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة.

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