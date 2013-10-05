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"الزراعة" تدعم الوادى الجديد بمجارش لمخلفات النخيل وإنتاج الأعلاف

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"الزراعة" تدعم الوادى الجديد بمجارش لمخلفات النخيل وإنتاج الأعلاف "الزراعة" تدعم الوادى الجديد بمجارش لمخلفات النخيل وإنتاج الأعلاف

قال الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن وزارة الزراعة وافقت على تدعيم مديرية الزراعة بوحدات جرش حديثة بإجمالى مجرشتين، سوف يتم توزيعهما على مركزى الداخلة والخارجة، وذلك فى إطار جهود القطاع لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مخلفات النخيل بتحويلها إلى أعلاف، والتخلص الآمن من هذه المخلفات، التى تتسبب بصفة مستمرة فى اشتعال الحرائق الهائلة فى مزارع النخيل، وتنتج عنها خسائر فادحة للمزارعين.

وأضاف "عبد الوهاب" أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات التخلص الميكانيكى من مخلفات النخيل، بالتعاون مع المزارعين، وتنظم ندوات تثقيفية لتعريف المزارعين بكيفية ترشيد استخدام مياه الرى، بما يحافظ على تقليل الهدر من المياه، وتعريفهم بأهم المحاصيل الشتوية التى يمكن زراعتها.

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