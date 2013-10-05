أهالى وتجار الغربية يرفعون صور السيسى احتفالا بنصر أكتوبر

تزينت محافظة الغربية منذ صباح اليوم السبت، بالأعلام المصرية على جميع الشرفات والمحلات العامة, كما مرت سيارات نصف نقل بمكبرات صوت فى شوارع مدينة طنطا تردد الأغانى الوطنية, تشيد بدور الجيش والشرطة, على مر التاريخ.

كما أقدم العديد من تجار شارع البورصة والمديرية وميدان السيد البدوى على تعليق لافتات وبنرات عليها صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع, وصور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وانتشرت اللافتات فى الميادين العامة, والشوارع الرئيسية، مثل شارع البحر والجلاء والنحاس وميدان الجمهورية, وساحة الشهداء وميدان السيد البدوى, مكللة بفروع من الأنوار والفراشة.