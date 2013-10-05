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حملة "عرِّى حكومتك" بأسيوط تنظم ورشة عمل لتنمية القدرات البشرية

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حملة "عرِّى حكومتك" بأسيوط تنظم ورشة عمل لتنمية القدرات البشرية حملة "عرِّى حكومتك" بأسيوط تنظم ورشة عمل لتنمية القدرات البشرية

قال ياسر بدر، المتحدث الإعلامى باسم حملة "عرى حكومتك"، إن الحملة فى إطار تفعيل دورها فى تنمية الوعى الثقافى لدى الكوادر السياسية والمواطنين تنظم ورشة عمل تنمية بشرية، بالاشتراك مع مركز تشاينج لتنمية القدرات البشرية بأسيوط، تحت عنوان (كيفية التغلب على المستحيل وتحقيق الأهداف) وذلك يوم الجمعة 11\10\2013 بقاعة المركز الكائنة بميدان سيتى عمارة دنقل الدور الثانى العلوى.

وأكد "بدر" أن الحملة سوف تنظم العديد من هذه الورش التنموية لتنمية القدرات البشرية، بالاشتراك مع العديد من المراكز التنموية فى المجالات المختلفة.

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