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حلقة نقاشية ببنى سويف حول تضمين حقوق المزارعين فى الدستور

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حلقة نقاشية ببنى سويف حول تضمين حقوق المزارعين فى الدستور حلقة نقاشية ببنى سويف حول تضمين حقوق المزارعين فى الدستور

عقدت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ببنى سويف، حلقة نقاشية حول حقوق المزارعين فى التشريعات والقوانين فى الدستور المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى نوار الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وشارك فيها وكلاء وزارة الرة، والزراعة، والتعاون الزراعى، وممثلو الجمعيات الأهلية الشريكة، وممثلون عن المزارعين بالمحافظة بهدف تبنى، وتشجيع تطبيق آلية المشاركة لصغار المزارعين والريفيين فى طرح المصالح والاهتمامات التى تعنيهم على لجنة الخمسين المسؤلة عن الإعداد النهائى للدستور، ومتابعة شكل الاستجابة من قبل اللجنة من خلال آلية للتواصل يتم الاتفاق عليها مع اللجنة.

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مصر 365