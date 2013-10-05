عرض أزياء وحائط «ضع بصمتك»يزينان معرض «منتجون»

سعاد الشمراني (الرياض)

برز معرض منتجون الأول في الرياض والأكبر في المملكة من حيث كثرة أعداد الأكشاك التي فاق عددها 600 ومن حيث عدد المستثمرات السعوديات ورائدات الأعمال، إذ أتقنت الشركة المختصة في التنظيم بحسن توزيع أماكن المستثمرات وتقسيمها بشكل متناسق يتناسب مع مساحة المعرض والشكل العام والجمالية. وتوفر حيز كبير للمأكولات مجمعة في مكان واحد وآخر للأعمال اليدوية والأزياء والحرف اليدوية والأواني والديكور والأزياء وممرات لمحترفي تنظيم الحفلات وتصوير المناسبات وقسم آخر للسيدات متنوع من جميع النشاطات، وكما تمكنت شركة أعالي من ابتكار نشاطات متنوعة في جميع الأقسام، كالحائط التفاعلي الذي تفاعل معه جميع الزوار من أطفال وشباب وفيات ونساء ورجال وعروض الأزياء والعربات.واستطاعت الأسر المنتجة السير بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتميز من خلال البحث منافذ للتسويق وها هي تجني الثمار فقد حقق معرض الاستثمار من المنزل والأسر المنتجة (منتجون) والذي تنظمه غرفة الرياض بالتعاون مع مستشار التنظيم أعالي نجاح غير مسبوق.وشهد المركز أمس الأول عرض الأزياء الأول للأسر المنتجة الذي أطلقته الغرفة التجارية بالرياض وأعالي وكان ذلك على هامش المعرض، حيث يعتبر هذا العرض هو أول عرض أزياء يتم القيام به.وقد عبرت العارضات عن سعادتهن بمشاركتهن في هذا العرض فقد تميز العرض بالأسلوب القديم والأسلوب العصري الحديث وهناك مزج بين العصري والقديم في بعض التصاميم .وركز العرض على الأقمشة والألوان والإكسسوارات والخامات التي استخدمته في التصاميم وقالت العارضات إنهن ينفذن العمل في المنزل ولديهن دراية ومتدربات، وقد وصفت المشاركات تواجدهن في المعرض بالنقلة النوعية لهن وأنه سيساهم بشكل قوي في دعمهن وتطوير أعمالهن معبرات عن أملهن بأن يكون المعرض سنويا ومستمرا خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه حتى الآن.وقالت العارضات إن «منتجون» يعتبر دفعة قوية لهن للانتقال من التعامل مع العملاء من خلال «الانستقرام» و«التويتر» إلى مقابلتهم وجها لوجه ومضاعفة عددهم والتعريف أكثر بمنتجاتهن.كما عبرت سيدة الأعمال ومصممة الازياء أفنان باجسير من القسم النسائي عن روعة المعرض وتنظيمه ونظافته وكثرة زواره، وتوجهت بالشكر لجميع من دعم المعرض وعمل على إنجاحه وعلى رأسهم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفريق مستشار التنظيم أعالي.