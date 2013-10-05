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دورة تدريبية في قواعد المعلومات بحاسوب جامعة الإمام

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 مريم الصغير (الرياض)

نظمت عمادة شؤون المكتبات ممثلة في مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة وبالتنسيق مع المكتبة الرقمية ، دورة تدريبية على استخدام قواعد المعلومات التي تشترك بها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية علوم الحاسب والمعلومات.وهدفت الدورات إلى زيادة الوعي المعلوماتي للمستفيدين فيما يتعلق باستخدام قواعد المعلومات الإلكترونية.وأوضح عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الخليفي، أن هذه الدورة تهدف إلى شرح كيفية استخدام قواعد المعلومات والوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية، وكيفية الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، كما اتسمت الدورة التدريبية بالحضور الجيد والمناقشة والتفاعل مع المدربين.وبين الدكتور الخليفي أن الدورة التدريبية حضرها عدد من أساتذة الجامعة ، الذين أثنوا على هذه الخطوة مؤكدين استفادتهم منها.وشكر الدكتور الخليفي مدير الجامعة على دعمه المتواصل لعمادة شؤون المكتبات لمواصلة رسالتها في خدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

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