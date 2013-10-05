راتب ذي القعدة في شيكات للمنقولين من الدفاع للتربية

عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض أن راتب شهر ذي القعدة للمثبتين والمثبتات المنقولة وظائفهم من وزارة الدفاع، متوفرة من خلال شيكات لدى إدارة شؤون الموظفين، وتم البدء بالصرف من ظهر الأربعاء 26/11/1434هـ وتسليمه (مباشرة) بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال بوابة الرياض التعليمية؛ وفق ما تم الإعلان عنه سابقا.وبينت أنه رغبة في التيسير قامت الإدارة بافتتاح صفحة خاصة بالمثبتين والمثبتات، تحوي أسماء من شملهم القرار، وآلية الدخول للبوابة وطريقة استكمال الإجراءات، مع ملف إرشادي تفصيلي من دخول المستفيد للبوابة وحتى الانتهاء من جميع الإجراءات، ويمكن الدخول لها من بوابة الرياض التعليمية أو على الرابط (http://ta-riyadhedu.gov.sa/mod) مع حرصها الكامل على استقرارهم وتطبيق ما ورد في تعميم نائب الوزير رقم 341894803 في 13/1/1434هـ المنظم للمرحلة الثانية من نقل الوظائف من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم.وأوضحت الإدارة بأنه منذ صدر التعميم القاضي بنقل وظائف المثبتين والمثبتات من ملاك وزارة الدفاع إلى ملاك وزارة التربية والتعليم، والبالغ عددهم 2384 وظيفة شرعت معها إدارة التربية والتعليم بالمنطقة إلى عدة إجراءات بين إداراتها المختصة في تنسيق عالٍ يخدم المستفيد، ويقدم له خدمة مكتملة وفاعلة ومن ذلك العمل لتكون بوابة الرياض التعليمية أداة للتواصل مع المستفيدين، وبابا لخدمتهم، وقد تم تجهيز الموقع ليكون سهل الاستخدام ويستكمل الإجراءات بكل سهولة ويسر، وحتى يتمكن المستفيدين من سرعة صرف راتب شهر ذي القعدة أسوة بزملائهم من منسوبي الإدارة.