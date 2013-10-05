ارتفاع أسعار لوازم الرحلات

نواف عافت «الرياض»
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت الأسر السعودية والشباب على وجه الخصوص بالتوجه لمحلات لوازم الرحلات لشراء ما يحتاجونه مع اعتدال الجو في هذا الوقت من العام والخروج إلى المتنزهات البرية والمخيمات والتغيير الكبير الذي يحدث في الأسر السعودية من الخروج إلى البر والاستمتاع بهذه الأجواء.قال البائع محمد الحسيني إن الحركة بدأت تنشط في محلات المستلزمات التخييم والرحلات البرية والتي يقبل عليها المواطنون رغبة منهم في تغيير نمط حياتهم اليومية في ارتياد البر، لذا تحرص المحلات المتخصصة في بيع هذه الأدوات على الاستعداد على تلبية طلبات الزبائن من مختلف الأدوات المطلوبة، كما يتم البحث عن كل ما هو جديد من مستلزمات في عالم الرحلات ومنها شراء فراش النوم، كما أن هناك أكياس نوم ضد الحشرات والزواحف والأسعار تبدأ من 65ريالا إلى 1200ريال.وأضاف البائع مصطفى السيد أن أسعار أدوات الشواء وغيرها تختلف حسب الأنواع والأشكال وهي تستورد من بعض الدول العربية والآسيوية، وكذلك لوازم الرحلات مثل الطبخ الإنارة وغيرها، وهي أهم ما تحرص عليه الأسر السعودية وأن المحلات المنتشرة الآن بكثرة تتنافس فيما بينها على جلب الزبائن بالأدوات المختلفة وخاصة الشباب الذي يطالب بأمور كثيرة منها الكراسي الخاصة بالبر.وأكد مشهور العنزي أن الحاجة الماسة إلى وجود أمكان متخصصة لهذه الأدوات وسهولة الحصول عليها نظرا إلى الإقبال على ارتياد المتنزهات البرية والتخييم لدى كثير من الأسر السعودية، كما يحرص أيضا الشباب من العودة إلى الماضي وحفظ الموروث الشعبي والتمتع بهذة الأجواء المميزة والخروج من صخب المدينه وأن محلات اللوازم الرحلات يوجد بها أيضا خدمات لأصحاب الصقور.وأي السيارات وهي تختلف بأسعارها حسب الحجم ولكنها تبدأ من سعر 200ريال إلى 700 ريال للخروج إلى الأجواء البرية المميزة، وهناك المخيمات، معتبرا الأسعار مناسبة حتى الآن رغم أنها ترتفع سنويا مع زيادة الأقبال من قبل الأسر على الشراء، ولذلك نطالب بمراقبة أكبر على هذة المحلات.