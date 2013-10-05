81 عضوا في ندوة التعريف بحاضنات الأعمال

نواف عافت (الرياض)
تحت رعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية، نظمت الشبكة السعودية لحاضنات الأعمال (SBIN) بالتعاون مع البنك الدولي، دورة تدريبية عن «إدارة الحاضنات في المملكة»، بمشاركة نحو 81 عضوا من أعضاء الشبكة من المسؤولين ببرنامج بادر، ومديري الحاضنات بالجامعات السعودية والغرف التجارية الصناعية، وكبرى الشركات السعودية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالتقنية وريادة الأعمال في المملكة.وتناولت الدورة التي استمرت 5 أيام، التعريف بشبكات الحاضنات التقنية، والمبادئ الأساسية لعمل الحاضنات، وبحث أنجح السبل لإدارة وإنشاء الحاضنات في المملكة والعمل على استمرارها، والآليات المتبعة لتطوير ودعم صناعة الحاضنات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الحاضنات السعودية، وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب، ووضع الخطط والبرامج الطموحة لتحسن أداء حاضنات الأعمال في المملكة. كما استعرضت الدورة التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة حاضنات الأعمال في المملكة وكيفية التغلب عليها بتقديم قصص نجاح من بعض المناطق، إلى جانب الاستفادة من تجارب العالم الخارجي في مجال الحاضنات، وتطوير مهارات العاملين بالحاضنات السعودية وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لتقديم أفضل الخدمات لرواد الأعمال السعوديين من أجل تحقيق التطور والنمو للمشاريع التقنية الناشئة الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.وقدم الدورة مدربون سعوديون معتمدون من البنك الدولي سبق أن قامت الشبكة بتدريبهم ليقوموا بمهمة تدريب المسؤولين عن الحاضنات باللغة العربية، انطلاقا من اهتمام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعزيز المحتوى العربي، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير وتوطين التقنية في المملكة ودعم المشاريع التقنية الناشئة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.