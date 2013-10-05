إطلاق «بانوراما المجمعة» لإبراز أعمال الفوتوغرافيينa

عوض الشتيلي (المجمعة)

أطلقت بلدية محافظة المجمعة برنامجا تحت مسمى «بانوراما المجمعة» كأسلوب جديد لإبراز أعمال الفوتوغرافيين في المدينة وتنظيم جهودهم وحفظ حقوقهم الأدبية وتسهيل المعوقات أمامهم بطرق احترافية وإبداعية وفتح المجال أمام الشباب لممارسة هوايتهم في التصوير في قالب منظم ومقنن.ويسعى البرنامج الذي يأتي بموافقة محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، إلى تكوين قاعدة من الفوتوغرافيين ودعمهم من خلال فريق عمل موحد يهدف لتحقيق الأهداف المرجوة وفق الرؤية التي أعد من أجلها البرنامج والتي تتمثل في تعريف أفراد المجتمع بالثقافة البصرية وفن وتاريخ التصوير واستقطاب ورعاية المصورين المحترفين والهواة والمبتدئين في قالب منظم ومقنن واستخدام التصوير العلمي والفني والتقني لخدمة المجتمع وعمل أنشطة وورش ودروس والإشراف المباشر على معارض التصوير الضوئي والحفاظ على حقوق المصورين المنتسبين للبرنامج وتنظيم جهودهم وإبراز أعمالهم. وقال رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدر الحمدان إن بلدية محافظة المجمعة طرحت فكرة برنامج «بانوراما المجمعة» بمبادرة من البلدية حيث عقد الاجتماع التعريفي للبرنامج يوم السبت الموافق 10/1/1431هـ بحضور عدد من المصورين في محافظة المجمعة لمناقشة ملامح البرنامج في مرحلته الأولية.ودعا المهندس الحمدان الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات للانضمام لعضوية هذا البرنامج وقال إن العضوية تشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من ذوي الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي ومجالاته ولديه الرغبة الجادة لتطوير حقل التصوير. وأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة وتعبئة نموذج طلب الانتساب وفق النموذج الإلكتروني لبوابة بلدية محافظة المجمعة (www.majmun.gov.sa)، حيث سيمنح المنتسب بطاقة «عضوية أساسية» لبرنامج بانوراما المجمعة تخوله للحصول على خصومات في رسوم الدورات التدريبية والمسابقات، الدعم العلمي والفني والمهني للمنتسب في حقل التصوير الفوتوغرافي وتسويق أعمال الفوتوغرافي وتحفيزها في المشاركات والفعاليات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية للأعضاء المنتسبين للبرنامج.من جهة أخرى، بدأت بلدية محافظة المجمعة في تنفيذ مبنى جديد هو الأول من نوعه للبلدية النسائية بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و800 ألف ريال ضمن مشاريع الباب الرابع للميزانية الحالية للبلدية ويعنى المشروع بتأسيس جهاز خدمي نسائي متكامل لتقديم الخدمات البلدية للنساء في إطار من الجودة والخصوصية، ويتكون المشروع من مكاتب للموظفات وكاونتر لخدمات المراجعات وصالة استقبال وصالة اجتماعات وغرف للمرافق والخدمات وصالة الخدمات الإلكترونية وبهو داخلي.وذكر المهندس الحمدان أن البلدية صممت المبنى وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة والتي ستعنى بتقديم الخدمات البلدية النسائية بشكل مستقل وأن البلدية ستسعى خلال فترة تنفيذ المشروع لاستقطاب عدد من الكفاءات النسائية المميزة وستعمل على إعداد منظومة إدارية فاعلة تمكن من رفع أداء عمل جهاز البلدية.